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Здоровье12 сентября 2021 13:49

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 сентября 2021 года увеличилось на 96 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 12 сентября 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 сентября 2021 года увеличилось на 96 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 сентября 2021 года увеличилось на 96 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 96 человек. С начала периода количество заболевших достигло 48 758.

Из общего числа болеющих 528 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 70 из них - в тяжелом состоянии, 23 - находится на ИВЛ, 1 скончался. В итоге общее число погибших составляет 649 человек.

Также за сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 252. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 82 заражения COVID-19, за весь период - 41 506. Выздоровели с начала пандемии - 46 922.