В администрацию Ноябрьска требуется начальник отдела цифровой экономики. Фото - Администрация Ноябрьска.

В администрацию Ноябрьска требуется начальник отдела цифровой экономики управления экономического развития и инвестиций. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

– Кадры – решают все! Неоднократно убеждался в истинности этого выражения. Поэтому всем продвинутым, перспективным, инициативным, всем, кто не стоит на месте, а постоянно движется вперед, готов развивать наш город, предлагаю попробовать свои силы. Буду рад видеть в своей команде!», - пишет градоначальник.

Документы принимают по 30 сентября в рабочие дни с 09:30-12:30 и с 14:00-17:00 по адресу: г. Ноябрьск, ул. Ленина, 47, кабинет 207 на адрес электронной почты: NVFedorova@noyabrsk.yanao.ru на официальном сайте «Госслужба РФ» Справки по телефону: 36-10-11. Ознакомиться с документами о приеме можно на официальном сайте Администрации в подразделе «Вакансии раздела» «Власть».