В Новом Уренгое в парке Дружба демонтируют фонтан. Фото - "Новый Уренгой | Администрация города" в ВК.

В Новом Уренгое в парке Дружба демонтируют фонтан. Об этом сообщили первый замглавы администрации города Виктор Пузанов.

По его словам, сейчас завершается реконструкция пешеходной зоны по улице Интернациональная. В парке Дружба в активной фазе демонтаж чаши фонтана, до наступления холодов будет отлита новая. Реконструкция объекта продолжится следующим летом.

В микрорайоне Дружба в районе дома 2/9 строятся проезды и тротуары, автомобильная стоянка, будет обновлено освещение. С просьбой обратить внимание на эту территорию к главе города Андрею Воронову обращались жители двора прошлой осенью.

Во дворе доме 1/1 микрорайона Восточный работа тормозится из-за недобросовестного подрядчика. Только к середине месяца он получит стройматериалы и малые архитектурные формы.

– В неблагоприятную погоду работы проводить мы ему не позволим. Они не будут приниматься и оплачиваться, – отметил Пузанов.