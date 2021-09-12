В Ноябрьске продолжается вакцинация от сезонного гриппа. Фото - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская ЦГБ".

В Ноябрьске продолжается вакцинация от сезонного гриппа. На сегодняшний день поставили прививку уже 3497 человек, из них 2487 взрослых и 1010 детей.

– Даже если вы редко болеете и никогда не испытываете осложнений после ОРВИ, вам следует сделать прививку, чтобы не давать вирусам гриппа распространяться. Грипп очень заразен, он передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре, а также может оставаться на руках. Идеальные места для его распространения - это большие скопления людей, например, детский сад или школа, – рассказали в Ноябрьской ЦГБ.

По словам специалистов, вакцинация не ослабляет иммунитет, а тренирует его, делая сильнее. Вакцины против гриппа чаще всего содержат убитые вирусы или только их части (антигены) - своеобразные “отпечатки” возбудителя болезни. Сама вакцина не способна вызвать инфекцию, но дает возможность иммунной системе запомнить антигены вирусов гриппа и при встрече с диким возбудителем быстро истребить врага.

В Ноябрьске вакцинация проходит противогриппозной вакциной «Совигрип» для детей и «Ультрикс квадри» для взрослых. Поставить прививку от гриппа можно в пунктах вакцинации: 316 кабинет городской поликлиники (пн - пт 9.00 до 18.45). Пункт вакцинации в ТИЦ (детский парк) работает с 9.00 до 19.00 без выходных.