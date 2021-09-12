У автовокзала в Надыме прошел молодежный фестиваль. Фото - "Надым и Надымский район" в ВК.

У автовокзала в Надыме прошел II районный молодежный фестиваль «Нация Z». В мероприятии приняли участие ученики 8-х и 10-х классов школ города.

– Согласно маршрутным листам, класс-команды знакомились с предложенными площадками Феста: «Твой ход» - площадка настольных игр; «Music box» - музыкальная площадка; «6-е чувство» - познавательно-развлекательная площадка от сотрудников Дома Природы; «Dance off life» - танцевальная площадка; площадка «Граффити», «Тимбилдинг» и площадка игры в фрисби, – рассказали организаторы.

Всех участников порадовали своим талантом молодые надымские исполнители.