В Салехарде модельная библиотека «Точка» приняла первых посетителей. Фото - Централизованная библиотечная система г.Салехард.

В Салехарде модельная библиотека «Точка» приняла первых посетителей. Ее посетил глава города Алексей Титовский.

Ребята из СОШ №2 играли в настольные игры, познакомились с работой мультстудии и приняли участие в литературно-детективном квесте «В поисках ТОЧКИ», где вместе с Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном исследовали библиотеку в поисках потерянной книги.

Подростки с удовольствием знакомились с книгами на пуфиках, исследовали виртуальное пространство в VR-очках, листали комиксы и рисовали.

– Открытие современного, стильного, интересного пространства, где интересно не только детям но и взрослым – большое событие для Салехарда и отличный подарок ко Дню города, – отметил Алексей Титовский.