Погода на 12 сентября на Ямале: местами дождь, плюс 12

На Ямале местами дождь, плюс 12. Фото: Вадим Бегун

На Ямале облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер северных направлений 5-12 м/с. Температура ночью +2,+7 °С, при прояснениях до -2 °С, днем +7,+12 °С.

В этот день отмечается Перенесение мощей святого благоверного великого князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге. Наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь 12 сентября обещают хороший урожаю следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.