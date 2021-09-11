Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 сентября 2021 года увеличилось на 97 человек

Фото: Департамент здравоохранения ЯНАО

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 97 и составило 48 662 человек.

По данным оперштаба округа, за минувшие сутки от коронавируса скончался один пациент (всего за весь период пандемии – 648 человек. На госпитализации остается 507 северян с COVID-19 и внебольничными пневмониями. 67 человек – в тяжелом состоянии, 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за сутки в регионе выявили 97 заразившихся коронавирусом (за весь период – 48 662). В муниципальных образованиях COVID-19 подтвердился у 89 больных (за весь период – 41 424). На месторождениях и производствах обнаружено восемь зараженных (за весь период – 7 238).

Фото: оперштаб Ямала

Кроме того, на Ямале ослабили антиковидные ограничения:

- Отменен запрет на посещение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях - ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений.

- С 50% до 75% увеличивается количество мест, которые могут занять посетители общепита и кинозалов.

- Отменяется требование об ограничении времени работы общепита.

За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 121 516 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 191 961 летальный исход, выздоровели 6 375 160 человек.