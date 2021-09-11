Ямал лидировал по обороту в общепите среди регионов УрФО

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Ямало-Ненецкий автономный округ лидировал в пяти позициях: по обороту общественного питания (16,6 тыс. рублей), обороту розничной торговли (140,7 тыс. рублей) и объему платных услуг (46,2 тыс. рублей) на душу населения. Также на Ямале наибольший размер номинальной начисленной зарплаты (119,8 тыс. рублей), как и наименьший индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец июня 2021 года к декабрю 2020 года (102,6%).

Рейтинг регионов Уральского федерального округа за первое полугодие 2021 года представил Тюменьстат. По данным ведомства, юг Тюменской области лидирует по четырем из 12 показателей. Регион первый в производстве молочной продукции, преуспел в строительстве: первый – по общей введенной в эксплуатацию площади в расчете на тысячу человек (332,1 кв. м.), второй – по введенной площади индивидуальными застройщиками (237,7 кв. м).

Самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (103,7%) в первом полугодии отмечался в Свердловской области. Челябинская область на первом месте по промышленному производству (113,3%) и – традиционно – по производству скота и птицы на убой: 61 кг на душу населения.