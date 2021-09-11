Ямальское село Новый порт празднует вековой юбилей

Новый порт отмечает столетие. Фото: администрация Ямальского района

Вековая история села Новый порт – это большой путь от первых жилых бараков в пункте Карских товарообменных экспедиций 1921 года до современных учреждений образования, спорта, здравоохранения и культуры. Как основали Новый порт, рассказывает «Комсомольская правда» – Ямал».

Частые штормы и ветры в Обской губе особо коварные и опасные, мешали обменным перегрузкам. В 1920 году Комитет Северного морского пути направил сюда отряд гидрографов во главе с большим знатоком северных морей Алексеем Осиповым, он и обнаружил удобную для судовой стоянки бухту и первым нанес на карту многозначительное название — Новый Порт.

В следующую навигацию именно в этой тихой бухте с морских транспортов на речные баржи перегружались машины и механизмы, a в корабельные трюмы грузились сибирские товары: лес, пенька, меха, масло, рыба. Сооружение северного порта Сибревком объявил ударным. Вместе с рабочими трудилось около 100 специалистов портоизыскательской партии. Проводилось тщательное исследование бухты, составлялась ее детальная карта. Более подходящего места для смешанных — морских и речных — операций в Обской губе гидрографы не могли отыскать. В 1921 году на месте будущего поселка и появились первые жилые бараки, баня, здание радиостанции.

Чуть позже в бухте поставлена радиостанция, которая и связывала этот край с большой землёй. Начальником первой радиостанции Нового Порта стал Николай Дождиков. На лихтере Сибвнешторга метеоролог Дмитрий Чубынин привез с собой за Полярный круг корову, трех быков, несколько свиней и двух коз.

В 1930-е годы зимовщики бухты Новый Порт попросили открыть у них начальную школу для детей. Школу открыли в январе – феврале 1932 года и под нее был отдан небольшой домик на берегу. В одной комнате жила Варвара Михайлова – первая учительница, а в другой комнате был класс с девятью партами.

В 1950-х годах население поселка работало в двух колхозах – «Новая сила» и «Коммунар», председателями которых были Папули Вануйто и Герой Социалистического Труда Константин Вануйто.

История Нового порта хранит в памяти имена многих достойных людей, их добрые дела продолжают современники. Сегодняшнее село продолжает строиться. Как сообщает администрация муниципального образования, до 2024 года в Новом порту расселят 40 аварийных домов, построят новый Дом культуры и аэровокзал, сейчас проектируют новую школу на 300 мест. Продолжится строительство дорог и общежития для педагогов.

– Сделаем всё, чтобы облик села продолжил также быстро меняться, а качество жизни новопортовцев постоянно улучшалось. Искренне желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, успехов, уверенности в завтрашнем дне! Новому Порту – стабильности и процветания! – поздравил новопортовцев глава Ямальского района Андрей Кугаевский.