В Ноябрьске за сутки задержали трех мужчин, находящихся в розыске

Фото: Росгвардия Ямала

Ямальские росгвардейцы Георгий Капустин и Данила Петров на сутки патрулирования улиц Ноябрьска встретили трех граждан, которых разыскивает полиция. Всех задержанных доставили в городской отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Заступив на службу на сутки, младшие сержанты полиции Георгий Капустин и Данила Петров получили информацию о розыске местного жителя, подозреваемого в совершении кражи цветного металла на территории гаражного кооператива «Ханто-1». Росгвардейцы патрулировали город в районе домов по ул. Мира, где увидели и задержали подозреваемого мужчину. При себе он имел сумку с подготовленными для реализации электрическими проводами.

Через несколько часов Капустин и Петров патрулировали жилые комплексы в районе улицы Космонавтов, где обратили внимание на молодого человека, чьи внешние приметы совпадали с описанными в ранее полученной ориентировке. Мужчину задержали, а проверка показала, что ноябрянина разыскивают за уклонение от исправительных работ.

Вечером того же дня Капустин и Петров уже патрулировали город на машине, и в районе улицы Магистральной задержали мужчину 1995 года рождения, который уклонялся от административного надзора и отсутствовал по месту жительства после освобождения из мест лишения свободы.