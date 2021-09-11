На Ямале «кукушка» должна детям больше миллиона рублей

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Суд приговорил к обязательным общественным работам жительницу Салехарда, задолжавшую алименты собственным детям в размере более 1,2 миллиона рублей. Призвать к материальной ответственности женщину пытались судебные приставы, после тщетных усилий сотрудники ФССП составили два административных протокола и направили их в суд.

41-летняя горе-мама должна была выплачивать алименты на содержание четырехлетней дочери и 14-летнего сына. Тем не менее женщина продолжала вести привычный аморальный образ жизни, не работала, у приставов не появлялась, в то время как дети воспитывались в приемной семье. Так женщина скопила долг по алиментам в размере более 1,2 млн рублей. Приставы обратились в суд.

Суд признал «кукушку» виновной в административном правонарушении и обязал к общественным работам на 40 часов. Если же она не отработает, а также если женщина не трудоустроится и не начнет платить алименты на детей, то ей будет грозить уже уголовная ответственность, поясняет Федеральная служба судебных приставов.