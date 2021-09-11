Погода на Ямале на 11 сентября: похолодает до -3

Фото: Виктор Созонов

Сегодня, 11 сентября, по данным Ямало-Ненецкого Гидрометцентра в округе ожидается переменная облачность, небольшой, ночью по северо-востоку пройдет умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный до 7-12 м/с. Температура ночью +2… +7 градусов, при прояснении до -3 градусов, днем +8… +13 градусов.

Салехард: +8 градусов, облачно и слабый дождь, ветер легкий, северный 2 м/с.

Лабытнанги: +8 градусов, облачно и слабый дождь, ветер легкий, северный 2 м/с.

Новый Уренгой: +10 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный 3 м/с.

Губкинский: +11 градусов, ясно и слабый дождь, ветер слабый, восточный 3 м/с.

Тарко-Сале: +11 градусов, облачно, ветер тихий, восточный 1 м/с.

Красноселькуп: +11 градусов, облачно, ветер легкий, восточный 1 м/с.

Яр-Сале: +8 градусов, облачно, ветер слабый, северный 4 м/с.

Надым: +11 градусов, облачно, ветер слабый, северо-восточный 3 м/с.

Ноябрьск: +10 градусов, облачно и слабый дождь, ветер слабый, восточный 3 м/с.

Муравленко: +10 градусов, облачно и кратковременные осадки, ветер слабый, восточный 4 м/с.