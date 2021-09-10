В Новом Уренгое завершается строительство детской поликлиники с женской консультацией

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое близится к завершению строительство детской поликлиники с женской консультацией в мкр. Восточный. По словам главы города Андрея Воронова, это будет одно из самых современных и оснащенных медучреждений на Ямале.

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений. Параллельно ведутся работы по благоустройству территории. Кстати, ее общая площадь превышает 6 тысяч квадратных метров.

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

Также рабочие заняты укладкой нижнего слой асфальтобетонного покрытия. Затем они приступят к асфальтированию проездов, парковочным местам и тротуарам. Также на территории больничного комплекса предусмотрена детская игровая площадка.

Отметим, что детская поликлиника рассчитана на тысячу посещений в смену, а женская консультация - на 300 пациенток.

- Открытие новой поликлиники позволит снизить нагрузку на действующие медучреждения, а услуги врачей станут доступнее, - отметил градоначальник.