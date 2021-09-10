Почти 5 тысяч ямальских подростков провели лето с пользой

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале подвели итоги летней трудовой кампании. В этом году в ней приняли участие 4 943 подростка от 14 до 18 лет. Они помогали облагораживать улицы, занимались мелким ремонтом, устраивали развлекательные мероприятия для детей, разрабатывали новые туристические услуги и доставляли корреспонденцию.

В первую очередь рабочими местами обеспечивались дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, проживающие в малоимущих семьях, из многодетных и неполных семей, из числа коренных малочисленных народов Севера, а также состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних. В этом году были добавлены категории детей, чьи родители потеряли работу в связи с пандемией, а также дети медработников.

Заработная плата ребят зависела от отработанного им количества дней или рабочего времени. За полный отработанный месяц несовершеннолетний мог получить порядка 30 тысяч рублей.

В организации летней занятости участвовали 63 компании и предприятия. В этом году впервые социальными партнерами по трудоустройству подростков стали 18 работодателей.

- Основным итогом летней занятости подростков следует отметить то, что ребята приобрели или развили свои трудовые навыки, получили материальную поддержку, а наши города и поселки стали чище и краше, - отметил заместитель начальника отдела информации департамента занятости населения ЯНАО Владимир Галишников.