На Ямале удалось заснять редкого песца-альбиноса

Фото: Динар Аргинбаев
На Ямале недалеко от поселка Сабетта заметили голубоглазого песца-альбиноса. Животного с таким нетипичным окрасом - редкость для северного края, сообщает «Нур 24».
Заприметили красавца ученые из арктического стационара в Лабытнанги.
Фото: Динар Аргинбаев
- Мы никогда не видели раньше песца-альбиноса. Голубые глаза, розовый нос и светлая окраска - признаки низкого содержания пигмента меланина, который отвечает за окраску животного, - рассказали специалисты.
Кстати, заснял голубоглазого щенка-альбиноса ямальский фотограф Динар Аргинбаев. Мужчина сообщил, что на вид блондину 2-3 месяца.