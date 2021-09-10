Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 сентября 2021 года увеличилось на 95 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 95 человек. С начала периода количество заболевших достигло 48 565.

Из общего числа болеющих 519 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 64 из них - в тяжелом состоянии, 25 - находится на ИВЛ, 0 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 647 человек.

Также за сутки выявлено 14 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 230. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 81 заражение COVID-19, за весь период - 41 335.

Выздоровели за последние сутки 109 человек, с начала пандемии - 46 738.

За последние сутки в России выявлен 18 341 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 274 (7,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 102 625 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 17 121 человек, с начала пандемии - 6 357 272. Также за сутки зафиксировано 789 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 191 165 человек.