На Ямале появятся новые катера для перевозки пассажиров

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На Ямале планируют пополнить парк водного транспорта. До конца сентября регион получит два пассажирских водометных катера КС-162, произведенные Костромским судомеханическим заводом. Согласно условиям контракта, поставщик доставит судна к Речному вокзалу окружной столицы.

Отметим, что КС-162 - это пассажирский современный водометный катер, который рассчитан на 44 места, 8 из которых предназначены для: маломобильных пассажиров, родителей с детьми, беременных женщин и людей пожилого возраста.

Также катера оснащены современными системами звуковой и световой сигнализации, дополнительным освещением и ровной площадкой с противоскользящим покрытием. А небольшая осадка судна позволит ходить по мелководным протокам Оби и принимать пассажиров на борт даже с необорудованного берега.

Добавим, что катера оснащены дизельными двигателями и способны развивать скорость до 40 км/ч. В скором времени они встанут на водные маршруты автономного округа. Учитывая скорость движения судна, время в пути сократится практически в два раза.