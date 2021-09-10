В Приуральском районе завершается благотворительная акция по сбору вещей для нуждающихся

Фото: администрация Приуральского района

В селе Аксарка Приуральского района завершается благотворительная акция «Поделись теплом с ближним». Ее цель - помочь тем, у кого нет возможности самим приобрести необходимые вещи.

Кстати, акция проходит ежеквартально и успела стать традиционной. В ней всегда принимают участие большое количество людей, готовых поделиться с теми, кто в этом нуждается.

- В этот раз вещей на дармарке настолько много, что они с трудом помещаются на огромном столе, да и стойки для одежды завешаны до отказа. Желающие могут найти одежду и обувь на разные сезоны для себя и своей семьи, большой выбор детской одежды и игрушек. Кстати, в этот раз благотворители принесли много одежды для школы, - рассказали в администрации района.

Дармарка продлится до 10 сентября, прийти за вещами могут все желающие, их ждут в рабочие часы по адресу: ул. Первомайская, 19А.