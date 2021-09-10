Надымчане, страдающие повышенным кровяным давлением, могут получить лекарства за полцены

Фото: Надымская районная больница

Надымчане, страдающие повышенным кровяным давлением, могут получить лекарства по рецепту врача со полцены. Отметим, что данная мера поддержки доступна только для граждан РФ, имеющих постоянную регистрацию в ЯНАО.

Чтобы получить скидку, необходимо обратиться к терапевту, предоставив паспорт, страховой полис и СНИЛС. Рецепт может быть выписан на курс лечения длинной в шесть месяцев.

В наличии имеются препараты: амлодипин, бисопролол, индапамид, карведилол, лизиноприл, лориста, метопролол, моксонидин, престариум.

Отпуск по рецепту врача осуществляется с 8:00 до 17:00 в аптечном пункте по ул. Зверева, д. 46А.