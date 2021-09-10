Салехардцы смогут оформить фото или видео в сториз с фирменными гифками Дня города

Фото: Управление культуры и молодежной политики Салехарда

В преддверии дня города Управление культуры и молодежной политики Салехарда подготовило для жителей уникальный подарок.

- Чтобы мы вместе создали праздничное настроение, жители города смогут оформить любую из своих фотографию или видео в сториз с фирменными гифками Дня города, - рассказали в ведомстве.

Для этого необходимо зайти в меню анимации, написать в поиске «Культура Салехарда» и выбрать любое изображение для своей истории.

Напоминаем, что праздник пройдет 11 и 12 сентября. Поздравить горожан приедет группа «Дискотека авария», а в городе организуют праздничные гуляния и различные ярмарки, среди которых выставка-ярмарка садоводческих достижений и первый блошиный рынок.