Салехардцы смогут оформить фото или видео в сториз с фирменными гифками Дня города

Фото: Управление культуры и молодежной политики Салехарда
В преддверии дня города Управление культуры и молодежной политики Салехарда подготовило для жителей уникальный подарок.
- Чтобы мы вместе создали праздничное настроение, жители города смогут оформить любую из своих фотографию или видео в сториз с фирменными гифками Дня города, - рассказали в ведомстве.
Для этого необходимо зайти в меню анимации, написать в поиске «Культура Салехарда» и выбрать любое изображение для своей истории.
Напоминаем, что праздник пройдет 11 и 12 сентября. Поздравить горожан приедет группа «Дискотека авария», а в городе организуют праздничные гуляния и различные ярмарки, среди которых выставка-ярмарка садоводческих достижений и первый блошиный рынок.