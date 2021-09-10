В Салехарде открылась первая площадка для выгула собак

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоялось открытие первой площадки для выгула собак. Она располагается в районе дома № 68 по ул. Зои Космодемьянской.

Кстати, на мероприятии присутствовал кинолог Юрий Попятной, который провел показательные выступления. По его словам, площадка получилась очень хорошей. Есть снаряды для занятий с животными, урны для отходов, лавочки, где могут посидеть люди.

- Площадка для выгула животных очень полезна, собаки будут гулять, будет проходить их социализация. Это, можно сказать, коммуникационная площадка, где общаются не только животные, но и их хозяева, - добавил кинолог.

Фото: администрация Салехарда

Отметим, на площадке установлены информационный стенд, два барьера разной высоты, стойка с покрышкой для отработки прыжков, трамплин разноуровневый, качели-балансир и змейка-слалом, которая позволит плавно переходить препятствия.

Напоминаем, что данная инициатива была выдвинута в 2019 году в рамках проекта «Уютный Ямал» и нашла поддержку у салехардцев.