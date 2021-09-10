Прокуратура Салехарда помогла инвалиду получит многомиллионную компенсацию за протезы

Прокуратура Салехарда помогла инвалиду получит многомиллионную компенсацию за купленные протезы Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда помогла инвалиду получить денежную компенсацию за приобретение протезов.

- Установлено, что мужчина обратился в Фонд социального страхования России с заявлением о компенсации расходов за самостоятельно приобретенные косметический протез предплечья и протез с внешним источником энергии на сумму более 3,3 миллиона рублей. Однако инвалиду произвели компенсацию лишь за один протез на сумму 150 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с учреждения денежных средств. Не дожидаясь судебного разбирательства, Фонд перечислил инвалиду сумму в размере 3,2 миллиона рублей.