Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 7:48

Прокуратура Салехарда помогла инвалиду получит многомиллионную компенсацию за протезы

Дело едва не дошло до суда
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура Салехарда помогла инвалиду получит многомиллионную компенсацию за купленные протезы

Прокуратура Салехарда помогла инвалиду получит многомиллионную компенсацию за купленные протезы

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда помогла инвалиду получить денежную компенсацию за приобретение протезов.

- Установлено, что мужчина обратился в Фонд социального страхования России с заявлением о компенсации расходов за самостоятельно приобретенные косметический протез предплечья и протез с внешним источником энергии на сумму более 3,3 миллиона рублей. Однако инвалиду произвели компенсацию лишь за один протез на сумму 150 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с учреждения денежных средств. Не дожидаясь судебного разбирательства, Фонд перечислил инвалиду сумму в размере 3,2 миллиона рублей.