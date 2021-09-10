В Лабытнанги автомобилист сбил ребенка во дворе дома

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, одна из аварий произошла 9 сентября во дворе дома №29 по ул. Первомайской в Лабытнанги. Водитель автомобиля «ВАЗ» сбил несовершеннолетнего пешехода. Ребенка увезли в больницу.

Еще одна авария произошла также 9 сентября, но в Новом Уренгое.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

- Около 19:50 вечера водитель автомобиля «Ford», выезжая с прилегающий территории на ул. Мира, не пропустил мотоцикл «Kawasaki». Далее водитель мотоцикла «Honda», движущийся в попутном направлении, специально опрокинулся, чтобы избежать столкновение, - добавили в ведомстве.

В результате ДТП оба водителя мотоциклов госпитализированы.

Добавим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 аварий, а с начала года - 3 243, в которых 19 человек погибли и 191 получил травмы, в том числе 18 детей.