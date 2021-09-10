В Новом Уренгое досрочно включают отопление в жилых домах Фото: Ольга Крыльцова

Власти Нового Уренгоя приняли решение досрочно включить отопление в жилых домах, не дожидаясь формального соблюдения погодных нормативов. Это связно с многочисленными обращениям граждан в адрес главы города Андрея Воронова.

- «Уренгойтеплогенерация» завершила подготовку к отопительному сезону, проведены ремонтные работы, магистральные сети заполнены. Сейчас дело за управляющими компаниями и ТСЖ. От них зависит, как быстро тепло попадет в квартиры горожан. Эта работа уже началась, - сообщил градоначальник.

Сейчас специалисты занимаются развоздушиванием батарей, также усилена работу аварийно-диспетчерских служб. Каждая жалоба горожан будет отрабатываться в индивидуальном порядке.