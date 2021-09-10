В модельной библиотеке Салехарда оборудовали комнату для развития дошкольников

Фото: Централизованная библиотечная система г. Салехард

В Салехарде готовится к открытию новая модельная библиотека «Точка». За полгода, пока шел ремонт, помещение и само здание изменились до неузнаваемости: появилось высокотехнологическое оборудование, новая оргтехника и мебель.

Также читателей библиотек ждет обновленный книжный фонд. Среди новинок литературы: книжки с окошками, красочные справочники и энциклопедии, комиксы и графические романы, оригинальные 4D-издания, книги российских и зарубежных авторов для детей и подростков.

Для более комфортного пребывания в библиотеке оборудовали трансформируемое пространство для чтения, игр и проведения массовых мероприятий, а также удобные места для индивидуальной или совместной работы.

Кроме того, в «Точке» есть специальная комната с игровым оборудованием, предназначенным для развития творчества, интеллекта и мелкой моторики ребят дошкольного возраста. Также там имеются современные компьютеры, VR-очки, мультстудия и 3D-проектор с огромным экраном.

Добавим, что в библиотеке будут ежедневно проходить активности на любой вкус: настольные игры, моделирование, творческие мастерские, квесты и многое другое.