Фото: администрация Губкинского

В Губкинском пенсионеры начали получать выплаты в честь юбилея города. Воспользоваться поддержкой могут более 850 жителей. Для получения материальной помощи - 3 500 рублей - необходимо написать заявление, приложить копию паспорта и трудовой книжки, а затем отнести его в общественную организации «Ветеран» по адресу: 5-й мкр, д. 40.

- Администрация в лице главы города приняла решение произвести выплаты неработающим пенсионерам, у которых есть стаж работы на Севере не менее 25 лет и прописка в городе. Мы принимаем заявления с 6 сентября, люди идут, - рассказала председатель общественной организации «Ветеран» Раиса Зоткина.

Подать заявления можно до 31 октября. Если пакет документов принят, то деньги поступят на счет в течение двух дней.