Погода на Ямале на 10 сентября: переменная облачность

Погода на Ямале на 10 сентября.
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 10 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 3-6 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.
Новый Уренгой: малооблачно. Днем +11, ночью +4. Ветер 6-9 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +12, ночью +6. Ветер 2-6 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +11, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 3-6 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +11, ночью +5. Ветер 3-6 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.