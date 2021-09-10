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Общество10 сентября 2021 4:56

Погода на Ямале на 10 сентября: переменная облачность

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 10 сентября.

Погода на Ямале на 10 сентября.

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 10 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем +11, ночью +4. Ветер 6-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +12, ночью +6. Ветер 2-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +11, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 3-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +11, ночью +5. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.

Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.