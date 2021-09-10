Погода на Ямале на 10 сентября: переменная облачность

Погода на Ямале на 10 сентября. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 10 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем +11, ночью +4. Ветер 6-9 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +12, ночью +6. Ветер 2-6 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +11, ночью +4. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +11, ночью +6. Ветер 3-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +11, ночью +5. Ветер 3-6 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.