В Губкинском благоустраивают 16 новых общественных территорий

Фото: администрация Губкинского

В этом году в Губкинском создают 16 новых общественных территорий. На данный момент завершаются работы по обустройству семи детских игровых площадок и девяти мест отдыха.

Уже готовы скверы пергола около детской библиотеки, «Три орешка» в 16-ом микрорайоне и «Семейный» - в 9-ом микрорайоне. Кроме того, возле школы №4 обустроен небольшой парк и волейбольная площадка.

Во время своей работы в Губкинском губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал хорошую оценку темпам и качеству благоустройства в нашем городе:

Однако это еще не все преображения города. В следующем году планируется обновление Никольского сквера по особому проекту - его дизайн подготовили школьники города. Там установят удобные скамейки, облагородят набережную озера, поставят арт-объекты, биотуалеты и кафе, а деревья украсят разноцветной иллюминацией.

Отметим, что работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».