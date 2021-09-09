Ноябрьский аэропорт наказали за несоблюдение прав инвалидов

Ноябрьской аэропорт наказали за несоблюдение прав инвалидов Фото: Ольга Крыльцова

Новоуренгойская транспортная прокуратура обнаружила нарушения в работе ноябрьского аэропорт. Речь идет о несоблюдении прав инвалидов.

- Установлено, что в аэропорту отсутствует амбулаторный лифт - подъемное устройство, обеспечивающее посадку и высадку из самолета пассажиров с ограниченными возможностями. Кроме того, на официальном сайте аэропорта не размещена информация об оказываемых услугах пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что пандус, расположенный у входа в здание выдачи багажа, не соответствует требованиям закона, а информационная табличка санитарно-бытового помещения выполнена лишь рельефно-графическим способом (отсутствует рельефно-точечный способ).

В связи с этим руководителю аэропорта было внесено представление, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.

На данный момент оператором аэродрома разработан План мероприятий по устранению нарушений, который предусматривает приобретение амбулаторного лифта и реконструкцию пандуса. Другие выявленные нарушения устранены.