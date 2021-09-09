В Яр-Сале готовятся открыть новую школу-интернат

Фото: администрация Ямальского района

В Яр-Сале готовится к открытию новая школа-интернат. Она станет одним из самых современных образовательных учреждений в регионе. Сейчас осталось получить образовательную лицензию.

Новое здание готово вместить более 900 учеников, в него из старой школы переедут ребята из 5-11 классов. Из них во вторую смену будут обучаться только 6 и 7 классы, а прежнюю школу перепрофилируют под начальную.

- Сейчас в школе проводятся последние приготовления перед открытием. Я уверен, что созданное пространство понравится всем: школьникам, педагогам, родителям. Атмосфера вдохновит наших воспитанников на новые свершения и победы, - говорит директор школы Александр Алисеевич.

Фото: администрация Ямальского района

Кабинеты, где будут проходить занятия, оснастили передовым оборудованием. Также в здании появился информационно-библиотечный центр и творческие мастерские для 3D-моделирования, столярно-слесарного и кулинарного дела. Для развития творческих способностей ребят в школе оборудовали телестудию и студию звукозаписи.

На первом этаже разместили индивидуальную систему хранения, где ребята смогут оставлять сменную обувь и одежду. Доступ к ним будет осуществляться с помощью личных ключей-карт. Современный спортзал находится в отдельном здании, с основным корпусом школы он соединен теплым переходом.