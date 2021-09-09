Губкинские общественники проверили, как движется ремонт в многоквартирных домах

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском проверили, как движется ремонт домов в первом микрорайоне. В состав комиссии вошли депутат окружного Заксобрания Виктор Казарин и представители городской Общественной палаты.

Они осмотрели три дома: №14, 16-й и 22. Там подрядчики проводят работы на фасаде, меняют инженерные сети и обновляют кровлю, чтобы обеспечить тепло и отсутствие протечек.

- Отставаний на данных объектах нет. Здесь будет необходимо встретиться в момент приема-передачи выполненных работ, чтобы оценить итог, - прокомментировал Виктор Казарин.

Отметим, что результаты предыдущих проверок повлияли на ход работ этого года. Теперь в утеплении фасадов используются новые материалы. Также изменены сроки работ, раньше проводятся торги, чтобы завершать ремонт как можно раньше до наступления холодов.

Приемка работ намечена на 30 сентября. Общественники намерены еще раз пройтись по адресам, чтобы узнать мнение жителей о качестве ремонта.