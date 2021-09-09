В Салехарде назвали победителей конкурса «Дом образцового содержания»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде подвели итоги конкурса «Дом образцового содержания». За почетное звание боролись управляющие компании, товарищества собственников жилья и восемь МКД.

Экспертная комиссия оценивала работу УК и ТСЖ по пятибалльной шкале: наличие освещения, адресного указателя на фасаде, покрытия при подъезде к крыльцу, благоустройство придомовой территории, чистоту и порядок, состояние крыши, фасада, чердака, инженерных коммуникаций и исправность приборов учета.

В итоге в номинации «Деревянный жилищный фонд» победил многоквартирный дом по адресу: ул. Обская, 35а с результатам в 157 баллов. Обслуживанием дома занимается ООО «Стройжилсервис».

Фото: администрация Салехарда

В номинации «Капитальный жилой фонд» победу одержал многоквартирный дом по адресу: ул. Мира, 2 - 154 балла. Его обслуживанием также занимается ООО «Стройжилсервис».