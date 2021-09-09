Жители Лабытнанги недовольны воплями динозавров из нового сквера

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети
Не успели в Лабытнанги открыть новый динопарк, как нашлись те, кто недоволен соседством с ним. А причина этого - фигуры динозавров, издающие громкие звуки. Пост об этом появился в местном паблике «Лабытнанги Info» уже вечером, 7 сентября, сообщает «МК-Ямал».
- А долго эти динозавры орать будут?! Время девять вечера. Люди с работы пришли, как бы отдыхать хотят, а не эти вопли слушать, - написал разгневанный житель.
Автора поста массово поддержали и другие лабытнангцы.
- Они и днем, и ночью орут. Уже неделю это слушаем. Надоедать начинает, - написала Тамара.
Также ямальцы уточнили, что крики динозавров слышны в квартирах даже при закрытых окнах.
Через некоторое время на жалобы отреагировала администрация Лабытнанги.
- По поручению главы города Марины Тресковой будут скорректированы громкость и время звукового сопровождения динамических фигур, волонтеры общественной организации «Эко-Мир Лабытнанги» проведут опрос жителей домов, расположенных рядом со сквером «Орбита», чтобы учесть пожелания, - пообещали представители мэрии.