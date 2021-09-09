Пангодинскую больницу оштрафовали за неправильную утилизацию медицинских отходов Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура наказала руководство больницы в поселке Пангоды за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к утилизации отходов.

- Установлено, что в емкости для хранения отходов класса «Г» находилось свыше десяти пакетов отходов класса «В» и иных медицинских отходов. Указанные необеззараженные отходы лежали длительное время с нарушением срока в отсутствие холодильных шкафов и морозильных камер, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим городской прокурор внес главному врачу районной больницы представление об устранении нарушений закона, а также возбудил в отношении учреждения административное дело по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

По результатам их рассмотрения выявленные нарушения устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, больнице назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.