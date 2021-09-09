В больнице Нового Уренгоя появился врач акушер-гинеколог

Фото: Новоуренгойская ЦРБ

В больнице Нового Уренгоя появился долгожданный специалист. Речь идет о враче акушере-гинекологе Диане Озиевой, приехавшей из Красноселькупа. Там медик работала в женской консультации, а также гинекологическом и родильном отделениях ЦРБ.

В Новом Уренгое врач будет совмещать работу участкового акушера-гинеколога и врача отделения ультразвуковой диагностики. На участке, который обслуживает доктор, 81 беременная женщина.

- Впереди много работы. Я готова применять весь имеющийся у меня опыт и с удовольствием буду набираться новых знаний. Это большой город, где есть чему поучиться у местных специалистов», - рассказала Диана Озиева.

Добавим, что в 2015 году Диана Озиева окончила учебу в Белгородском национальном исследовательском университете, а затем прошла обучение по специальности «Ультразвуковая диагностика» на базе Тюменского государственного медуниверситета.