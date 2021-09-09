Фото: администрация Салехарда

Жителей Салехарда приглашают на открытие площадки для выгула собак, расположенной в районе дома № 68 по улице Зои Космодемьянской. Начало мероприятия - в 19:00.

Согласно программе, на открытие приедет кинолог, который проведет показательные выступления. А затем хозяева смогут запустить своих питомцев на новую площадку.

Там установлены информационный стенд, два барьера разной высоты, стойка с покрышкой для отработки прыжков, трамплин разноуровневый, качели-балансир и змейка-слалом, которая позволит плавно переходить препятствия.

Напоминаем, что данная инициатива была выдвинута в 2019 году в рамках проекта «Уютный Ямал» и нашла поддержку салехардцев. Это первая площадка для выгула собак в городе.