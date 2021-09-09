Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В скором времени в Ноябрьске появится скейт-парк. С просьбой об этом жители уже не раз обращались к главе города Алексею Романову. Прозвучала эта тема и в августе на встрече с губернатором Дмитрием Артюховым.

- Из трех проектов был выбран самый лучший. Им предусмотрено 20 локаций: грайнбоксы, радиусы, рампы, сплайны, вертволлы и фанбоксы с гэпом. Если все получится, то это и многое другое появится в нашем скейт-парке, - рассказал градоначальник.

Также он поблагодарил ребят, которые помогли в реализации проекта.

- Леонид, Султан, Александр и Никита, спасибо за общение, классные идеи и помощь в формировании технического задания. Ребята, я всегда на связи и готов обсудить все ваши предложения, - добавил Алексей Романов.