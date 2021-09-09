На Ямале появились автоматы самообслуживания для оплаты коммуналки

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале в центрах обслуживания клиентов (ЦОК) «ЕРИЦ ЯНАО» появились автоматизированными места самообслуживания. На данный момент они организованы в Ноябрьске, Тарко-Сале и Лабытнанги. Теперь посетители быстро и без лишних неудобств смогут передать показания приборов учета, внести безналичную оплату за коммунальные услуги и зарегистрироваться в личном кабинете.

В компании рассчитывают, что потребители, попробовав самостоятельно передавать показания и оплачивать ЖКУ через интернет, в дальнейшем будут делать это дистанционно, без посещения офиса.

- «ЕРИЦ ЯНАО» стремится к тому, чтобы у клиентов компании был максимальный выбор сервисов и услуг, с помощью которых можно быстро и удобно производить оплату ЖКУ, передавать показания приборов учета. Сегодня наши клиенты успешно освоили многие дистанционные сервисы компании, а данный проект призван помочь тем пользователям, которые пока еще с недоверием относятся к интернет-обслуживанию, - рассказал исполнительный директор АО «ЕРИЦ ЯНАО» Андрей Вьюнов.

Планируется, что места самообслуживания появятся в 11 муниципальных образованиях. На очереди - Губкинский, Муравленко, Надым, Салехард, поселок Харп, в также Красноселькупский, Тазовский и Ямальский районы.