Погода на Ямале на 9 сентября: прохладно, но без дождя

Погода на Ямале на 9 сентября.
Фото: Вера Зенина
В четверг, 9 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем +9, ночью +5. Ветер 6-10 м/с.
Надым: облачно. Днем +11, ночью +5. Ветер 4-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем +11, ночью +5. Ветер 2-5 м/с.
Новый Уренгой: малооблачно. Днем +11, ночью +4. Ветер 1-5 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +11, ночью +7. Ветер 2-5 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +11, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.
Лабытнанги: облачно, вечером - небольшой дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 7-10 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем +11, ночью +4. Ветер 2-5 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.