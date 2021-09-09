Погода на Ямале на 9 сентября: прохладно, но без дождя

Погода на Ямале на 9 сентября. Фото: Вера Зенина

В четверг, 9 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем +9, ночью +5. Ветер 6-10 м/с.

Надым: облачно. Днем +11, ночью +5. Ветер 4-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +11, ночью +5. Ветер 2-5 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем +11, ночью +4. Ветер 1-5 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +11, ночью +7. Ветер 2-5 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +11, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: облачно, вечером - небольшой дождь. Днем +9, ночью +5. Ветер 7-10 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +11, ночью +4. Ветер 2-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.