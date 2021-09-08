Покупка щенка у мошенника обернулась для жительницы Лабытнанги потерей денег Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница 1982 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По сообщению городского отделения полиции, женщина хотела купить щенка, но вместо этого лишилась денег.

- Было установлено, что 5 сентября заявительница увидела на одном из сайтов объявление о продаже щенков породы «Джек Рассел». Решив приобрести животное, горожанка связалась со лжепродавцом, договорилась об условиях доставки, а затем перешла по ссылке, отправленной злоумышленником, и подвердила код операции. После этого со счета женщины списалось более 14 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».