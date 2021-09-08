Фото: администрация Салехарда

Артисты Салехарда готовятся к туру по городам и поселкам. Поездка состоится в рамках соглашений о межкультурном сотрудничестве, которые подписала главный режиссер ЦКиС «Геолог» Лариса Цупикова.

- Это будут незабываемые встречи, как для зрителей, так и для артистов. Мы сделаем все, чтобы нас запомнили и с нетерпением ждали в гости вновь. На Ямале много талантливых людей, а обмен мнениями позволит нам стать еще лучше. После Дня города, который в Салехарде пройдет 12 сентября, начнем готовить план поездки и поковать чемоданы, - сказала Лариса Цупикова.

Напоминаем, что соглашение о межкультурном сотрудничестве было подписано с Шурышкарским, Ямальским и Приуральским районами, а также с культурными учреждениями города Лабытнанги, поселков Аксарка и Харп.