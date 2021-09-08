Ноябрьская прокуратура выбила из работодателя более 10 миллионов на зарплату сотрудникам Фото: Вера Зенина

Ноябрьская прокуратура помогла сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Трансгаз» получить долги по зарплате.

- Было установлено, что перед 230 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за июнь - июль 2021 года. Общая сумму невыплаты превысила 10,4 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Выступая в защиту прав трудового коллектива, городской прокурор внес руководителю организации представление. По результатам его рассмотрения все нарушения устранены.

На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме.