Ноябрьская прокуратура выбила из работодателя более 10 миллионов на зарплату сотрудникам
Фото: Вера Зенина
Ноябрьская прокуратура помогла сотрудникам общества с ограниченной ответственностью «Трансгаз» получить долги по зарплате.
- Было установлено, что перед 230 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за июнь - июль 2021 года. Общая сумму невыплаты превысила 10,4 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.
Выступая в защиту прав трудового коллектива, городской прокурор внес руководителю организации представление. По результатам его рассмотрения все нарушения устранены.
На данный момент задолженность перед работниками погашена в полном объеме.