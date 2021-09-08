Оригинальный подарок к 35-летию Губкинского от нефтяников

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Необычный арт-объект подарили нефтяники «РН-Пурнефтегаза» к юбилею Губкинского - станок-качалку, символизирующий нефтедобычу. Подобные памятники установлены во многих городах округа, поэтому авторы проекта постарались создать уникальный арт-объект: макет состоит более чем из 400 деталей, которые объединены в единый движущийся механизм. Станок-качалка оснащён архитектурной подсветкой, которая подчёркивает основные контуры памятника.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала Виктор Казарин, глава Губкинского Андрей Гаранин и генеральный директор ООО «РН-Пурнефтегаз» Айдар Габдулхаков приняли участие в церемонии открытия нового арт-объекта: нажали на символическую кнопку и привели в движение макет качалки.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Новый памятник установлен рядом с Доской почёта предприятия, тем самым показывая преемственность поколений современных нефтяников и первопроходцев, которые в сложных климатических и бытовых условиях сумели создать необходимую базу нефтедобычи и заложили основу строительства нового города, который считается одним из самых благоустроенных на Ямале.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

При поддержке нефтяников в Губкинском построено большинство социальных объектов: жилые комплексы, городская больница, детская библиотека, музыкальная и художественная школы, крытый ледовый корт, два плавательных бассейна, новый Дворец культуры и спорта «Нефтяник».