В Новом Уренгое вахтовик обокрал соседа по комнате на несколько сотен тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Полиция Нового Уренгоя задержала мужчину, который похитил крупную сумму денег у своего коллеги. Заявление от пострадавшего поступило 7 сентября, в нем говорилось о краже 362 тысяч рублей.

- Было установлено, что заявитель проживал в вахтовом общежитии вместе с малознакомым мужчиной, который и совершил кражу. Воспользовавшись тем, что потерпевший оставил рюкзак с деньгами без присмотра, злоумышленник украл из него деньги, а затем положил их на счет своей банковской карты, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступником оказался ранее не судимый житель Волгоградской области 1987 года рождения.

Сейчас мужчина обвиняется по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Также он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.