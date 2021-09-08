В Новом Уренгое осудят компанию подростков, ограбивших магазин по продаже гаджетов Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое буду судить двух подростков. Молодые люди обвиняются в ограблении магазина, продающего гаджеты.

- Было установлено, что 28 марта двое 16-летних юношей, вступив в сговор, повредили входную дверь магазина, проделав в ней лаз. Проникнув в торговое помещение, они похитили кассовый ящик, причинив владельцу ущерб на сумму около 5 тысяч рублей. Когда злоумышленники убедились, что их никто не видел, они вновь вернулись в магазин, украв оттуда мобильные телефоны, аккумуляторные батареи и иной товар на 43 тысячи рублей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В момент грабежа обвиняемые были застигнуты владельцем магазина, который попытался их задержать. Однако юношам удалось скрыться вместе с похищенным имуществом.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.