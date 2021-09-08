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Общество8 сентября 2021 8:14

Жители Лабытнанги замерзают на лавочке в ожидании автобуса

Горожане просят администрацию поставить остановку
Марина Прохорова
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Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жители Лабытнанги массово жалуются на отсутствие остановки по ул. Дзержинского, 10. По словам горожан, сейчас там находится только лавочка, продуваемая всеми ветрами.

- Поставьте, пожалуйста, уже остановку по ул. Дзержинского, 10 . Ужасно холодно ждать автобус на одной лавочке, - написал недовольный горожанин в паблике «Лабытнанги Info».

В комментариях к посту жители поддержали идею земляка, сославшись на частые дожди и приближающуюся зиму.

Позже на запись отреагировало УЖКХ администрации города. Его представители сообщили, что рассмотрят возможность поставить остановку в данном месте совместно с департаментом градостроительства, землепользования и имущественных отношений.