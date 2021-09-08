В Новом Уренгое насмерть сбили пешехода, перебегавшего дорогу в темноте

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах произошла трагическая авария, в которой погиб человек. По сообщению районной Госавтоинспекции, ДТП случилось на 741 километре автодороги Сургут - Салехард.

- В 19:50 вечера водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь из Нового Уренгоя в сторону мкр. Коротчаево, сбил пешехода, который решил перебежать проезжую часть перед идущей машиной, - добавили в ведомстве.

Удар оказался такой силы, что на стекле автомобиля остались серьезные повреждения, что касается пешехода, то он скончался на месте происшествия.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло десять аварий, а с начала года - 3 223, в которых 19 человек погибли и 188 получили травмы, в том числе 17 детей.