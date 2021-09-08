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В Салехарде готовится к открытию современное и стильное пространство для молодежи «Территория подростка». Это современная платформа для отдыха, развлечения, общения и творчества тинэйджеров. Оно находится на первом этаже КДЦ «Наследие», где сейчас завершается ремонт.

В помещении будет несколько локаций:

- Комната для настольных игр, включая аэрохоккей;

- Зона свободного творчества, оснащенная всеми необходимыми материалами для рисования, лепки и рукоделия;

- Стильное пространство. Это фотозона и место для визажиста, где присутствуют аксессуары для съемки и фотоаппарат с моментальной печатью снимков;

- Black-room - пространство для просмотра фильмов на потолке. Здесь же появится оборудование для создания виртуальной реальности;

- Gold-play - комната для игровых приставок. В дальнейшем планируется проведение турниров по киберспорту;

- Зоны для отдыха с кафе.

Посещение «Территории подростка» будет платным, но в день открытия - 11 сентября - побывать здесь смогут все желающие.

Центр будет работать в первой половине дня в среду и пятницу, а в четверг и субботу - во второй. В воскресенье его посещение возможно с 10:00 до 18:00.