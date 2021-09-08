В Новом Уренгое открылся центр цифрового образования по подготовке IT-специалистов

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое открылся центр цифрового образования IT-куб, расположенный на базе школы №17. Это современное пространство, где школьники смогут осваивать актуальные и востребованные навыки в IT-сфере.

- Сегодня это одно из востребованных направлений не только на Ямале, но и по всей стране. Спрос на таких специалистов - высокий, - отметил глава города Андрей Воронов.

Кабинеты для занятий оснащены современным оборудованием, а учителя прошли специальные курсы переподготовки. Обучение ведется по шести актуальным направлениям. Выбрав одно из них, ребята смогут попробовать себя в качестве разработчиков авторских программных проектов, научатся создавать сайты и мобильные приложения.

Напоминаем, что еще один подобный центр находится в Обдорской гимназии Салехарда, а до 2024 года в округе планируется открыть еще пять центров - в Ноябрьске, Надыме, Лабытнанги, Губкинском и Муравленко.